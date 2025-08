Indiscrezioni: le Super GPU Nvidia RTX 50 arriveranno durante le festività natalizie

HQ

Sembra che potremmo vedere le versioni Super aggiornate di alcune delle schede grafiche della serie RTX 50 di Nvidia prima della fine dell'anno. Una nuova indiscrezione indica che le nuove GPU saranno disponibili durante le festività natalizie.

Questo rapporto proviene da TweakTown, che afferma che l'RTX 5070 Super, l'RTX 5070 Ti Super e l'RTX 5080 Super arriveranno entro la fine dell'anno. Nulla è stato ancora confermato da Nvidia, anche se vale la pena notare che ci aspettiamo versioni Super della serie RTX più recente abbastanza presto dopo il loro rilascio.

Per quanto riguarda le specifiche di queste schede, ancora una volta non sono confermate, ma TweakTown indica che ci sono 6400 CUDA Core nella RTX 5070 Super, 8960 nella RTX 5070 Ti Super e 10752 nella 5080 Super. Anche la VRAM dovrebbe ricevere un grande potenziamento, con 24 GB previsti per il 5080 e 5070 Ti Super e 18 GB per il 5070 Super.

Saresti interessato ad acquistare le versioni Super delle ultime schede di Nvidia?