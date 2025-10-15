Indiscrezioni: Next Xbox dovrebbe avere prestazioni migliori nel 100% dei giochi rispetto a PS6

HQ

Di recente abbiamo riferito che il rispettato canale YouTube Moore's Law is Dead, che ha ripetutamente fornito importanti rivelazioni sulle future console, aveva ottenuto quella che ritengono essere una vera e propria fuga di notizie riguardante la prossima Xbox (qui indicata come Xbox Next ). Tra le altre cose, è stato affermato che sarà più potente della PlayStation 6, cosa che ha attirato molta attenzione ed è stata ampiamente discussa qui sul sito.

Ora un altro noto insider dell'hardware, KeplerL2, sta intervenendo. Ha dimostrato di essere ben informato in particolare sui prodotti AMD ed è stato il primo a raccontare diverse storie in passato. E poiché sia la PlayStation 6 che Xbox Next utilizzano AMD, afferma di avere una buona intuizione.

In una discussione su NeoGaf sulla questione, una persona sembra scettica sul fatto che Xbox Next sarebbe molto più potente, specialmente se è più simile a un PC nell'architettura, mentre PlayStation 6 è più ottimizzato per i giochi. Pertanto, l'utente vuole sapere cosa pensa KeplerL2 della voce, e quest'ultimo risponde:

"Non vedo come PS6 possa eguagliare Magnus, ha meno core CPU, frequenza CPU inferiore, meno CU, meno ROP, frequenza GPU inferiore, meno cache e larghezza di banda della memoria. Non è una differenza enorme, ma Magnus dovrebbe avere prestazioni migliori nel 100% dei giochi, a differenza di questa generazione, dove è più un 50/50".

Magnus è la soluzione APU che AMD e Microsoft hanno sviluppato per Xbox Next, e sembra che potrebbe essere davvero spettacolare se il 100% dei giochi funzionerà meglio che su PlayStation 6.

Anche se Moore's Law is Dead e KeplerL2 sono buone fonti per essere addetti ai lavori del settore, è comunque importante ricordare che si tratta di informazioni non confermate su hardware che non è ancora finito. Quindi prendi tutto questo con le pinze fino a quando non ne sapremo di più.

Si dice che entrambe le console usciranno nel 2027, quindi forse avremo i primi segni di vita già il prossimo anno?