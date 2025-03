Indiscrezioni: Nintendo Switch dirà addio con un ultimo Nintendo Direct questa settimana

HQ

Lo scorso febbraio si è parlato molto di un Nintendo Direct incentrato sull'attuale blockbuster di Nintendo Switch, un hardware che sicuramente continuerà a ricevere titoli intergenerazionali per gli anni a venire, mentre la sua base di oltre 150 milioni di utenti si sposta lentamente verso il suo successore, che sarà formalmente svelato il 2 aprile. Ora, però, si sono fatte avanti diverse voci attendibili che suggeriscono che ci sarà un altro evento digitale per Switch 1 prima del Nintendo Direct di Switch 2, e che si svolgerà mercoledì 26 marzo.

Secondo il thread di Reddit, lo stesso utente che ha fatto trapelare l'elenco degli annunci per il Direct dello scorso giugno afferma che avremo un Direct questa settimana, e il capo di VGC Andy Robinson ha lasciato un messaggio criptico in risposta a un utente che speculava su un Direct di marzo.

Anche se con tempi stretti, i due annunci hanno un senso per i piani a breve termine dell'azienda. La presentazione del 2 aprile, sappiamo che si concentrerà sull'hardware successore e sui giochi next-gen che lo accompagneranno al lancio.

Il Direct di questa settimana, d'altra parte, è più mirato a "riempire" quel vuoto nel calendario da qui all'estate, quando è previsto il lancio di Switch 2. Si ipotizza che si tratti di giochi e aggiornamenti di terze parti e di seconda linea come Metroid Prime Remastered 2, Kirby Remaster o Fire Emblem 4 Remake. In ogni caso, se questa informazione è finalmente corretta, è probabile che Nintendo non la confermerà sui suoi social network e non ci dirà l'orario esatto di un evento fino a domani, 25.

Pensate che avremo un Nintendo Direct prima della fine di marzo?