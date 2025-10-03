Indiscrezioni: Sony implementerà le prime fasi di eliminazione graduale di PS4 nel 2026

HQ

La PS4 potrebbe essere vecchia, ma alcuni utenti PlayStation la giurano ancora oggi. Tuttavia, sembra che Sony stia finalmente facendo il grande passo verso l'abbandono della PS4, poiché un nuovo rapporto indica che alcune funzionalità di PSN potrebbero essere chiuse per la console nella primavera del prossimo anno.

Il rapporto proviene da Insider Gaming e afferma che la primavera del 2026 vede la fine del supporto per molte funzionalità relative ai nuovi titoli per PS4. Questi includono:



API Web del feed attività



Titolo: Small Storage (TSS)



Titolo Archiviazione utente (TUS)



Utenti e profili



Filtri di Word



API Web per contenuti multimediali condivisi



Queste sono quelle che Sony chiama "funzionalità legacy" per PlayStation Network e sono "progettate per fornire una base più unificata e scalabile tra le generazioni di console".

Guardando al futuro, sappiamo che Sony ha in programma una sesta PlayStation in futuro, ma potrebbe essere il momento di lasciarsi alle spalle la quarta generazione. La PS4 è stata fortemente supportata per anni, con anche grandi esclusive Sony come Horizon Forbidden West e God of War: Ragnarok disponibili sulla piattaforma. Call of Duty è ancora disponibile su PS4, ma ora potremmo vedere la console uscire dalle luci della ribalta vera e propria, facendo spazio a un nuovo volto dell'hardware Sony.