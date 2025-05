Indiscrezioni: Sony ospiterà State of Play il mese prossimo Ma non viene immediatamente descritto come una vetrina importante.

HQ È passato un po' di tempo dall'ultima volta che Sony ha presentato i suoi prossimi giochi tramite uno State of Play, ma i segnali iniziano a puntare verso una vetrina di qualche tipo il mese prossimo. Jeff Grubb ha dichiarato nell'ultima edizione di Game Mess Mornings che Sony punta a lanciare uno State of Play a giugno, ma dice anche che questo non sarà uno dei più grandi: "Nemmeno io, e questo perché sta succedendo qualcosa a giugno, è una cosa di giugno. Ora, sarà una grande vetrina? Non credo". Grubb non sembra essere sicuro dell'ordine di grandezza e anche le trasmissioni State of Play possono riservare grandi sorprese. Sei emozionato?