Indiscrezioni: Soul Calibur VII anticipato per il prossimo Nintendo Direct

Non solo le voci di corridoio stanno sfornando notizie su un imminente Nintendo Direct, ma dovremmo anche aspettarci il grande ritorno di un franchise di picchiaduro ogni volta che Nintendo deciderà di mettere su una nuova presentazione. Secondo recenti speculazioni, Soul Calibur VII potrebbe essere rivelato allo show.

Questo arriva dall'insider SwitchForce (tramite TheGamer), che ha affermato che il prossimo Nintendo Direct sarebbe stato tutto incentrato sul numero 7, con tre giochi con quel numero. I fan hanno indovinato Call of Duty: Black Ops 7, Final Fantasy VII Remake e Dragon Quest VII. Tuttavia, SwitchForce ha affermato che nessuna "anima" ha indovinato la combinazione corretta.

L'uso di "soul" e "combo" porta alcuni a credere che si tratti di una presa in giro diretta per Soul Calibur VII. Di recente abbiamo visto Soul Calibur 2 arrivare su Nintendo Switch Online. Sono passati sette anni dall'ultima volta che abbiamo avuto un gioco Soul Calibur, il che significa che il numero 7 potrebbe avere ancora più importanza. Come sempre, con voci come questa, non essendoci nulla di ufficiale dovreste considerare questa solo come una speculazione, ma potrebbe essere un modo per sorprenderci tutti se è Nintendo a svelare Soul Calibur VII.