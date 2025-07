Indiscrezioni: un nuovo Ghost Recon sarà testato entro la fine dell'anno

HQ

Prenderemo le seguenti informazioni con le pinze, perché non è la prima volta negli ultimi anni che siamo entusiasti di un nuovo gioco di Ghost Recon. Ubisoft non è riuscita a dare continuità alla serie sparatutto e ha deciso invece di dare una spinta in più al suo gioco multiplayer a squadre Rainbow Six. Ora, a quanto pare, è il momento in cui sono pronti a parlare di un nuovo Ghost Recon, nome in codice Ovr internamente, e infatti potrebbe essere rilasciato già nel 2026.

Tutto questo proviene dall'insider Tom Henderson di Insider Gaming, che afferma che il prossimo grande capitolo della serie (dopo il cancellato Ghost Recon Frontline e un altro progetto non annunciato nel 2023) sarebbe pronto per entrare in fase di test con una versione Alpha nell'autunno di quest'anno. Il rilascio completo, se questi primi test andranno bene, avverrà circa 12 mesi dopo, alla fine del prossimo anno.

Sempre se, come ho detto, tutti i test sono sufficientemente soddisfacenti. Ubisoft è a un punto in cui non può commettere troppi errori di base, e l'asticella è molto alta.

Cosa ti aspetti da un nuovo Ghost Recon?