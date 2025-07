Indiscrezioni: un nuovo Metro potrebbe essere rivelato alla Gamescom

HQ

Sembra che potremmo non aspettare troppo a lungo per vedere il nostro primo assaggio del nuovo titolo Metro di 4A Games. Sappiamo che lo studio sta lavorando a un altro gioco della Metro da un po' di tempo, ma non abbiamo ancora visto nulla di ufficiale.

Questo potrebbe cambiare alla Gamescom. Secondo Insider Gaming (che è lo stesso organo di stampa che ha affermato che Metro 4 era in uno stato completamente giocabile alla fine del 2023), i fan hanno raccolto prove che indicano che 4A Games sta aumentando la sua presenza. È stato assunto un nuovo social media manager e si è trasferito dalla Polonia a Malta.

Per i fan, il motivo di ciò sembra essere che c'è una grande rivelazione in arrivo. Naturalmente, se questo è il caso, non c'è davvero un posto migliore per quella rivelazione della Gamescom. Tuttavia, se vogliamo aggiungere un po' di sale qui, solleveremmo il punto che queste sono tutte speculazioni su quando 4A Games potrebbe preparare una rivelazione.

Sì, la Gamescom è un grande palcoscenico, ma come abbiamo visto dopo la morte dell'E3, alcuni sviluppatori e studi rivelano i giochi quando sono pronti sulle loro pagine di social media. Inoltre, mentre sappiamo che Metro 4 è in lavorazione, sappiamo molto poco altro su come sta procedendo. Non sto cercando di essere una Debbie Downer qui, una sorpresa alla Gamescom sarebbe adorabile, ma teniamo sotto controllo le nostre aspettative.