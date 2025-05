Indiscrezioni: Un remake/remaster del primo Bioshock sarà rivelato in estate

HQ

Bioshock come serie non ha visto un titolo da quando Bioshock Infinite è stato rilasciato nel 2013. Da allora, lo studio Irrational Games è stato chiuso e il suo fondatore Ken Levine ha fondato un nuovo studio più piccolo, ancora di proprietà di 2K, che ha sviluppato Judas da allora e quindi deve ancora essere rilasciato.

Sebbene Ken Levine si sia lasciato alle spalle Bioshock e non sia più coinvolto nella serie, 2K ha fondato un altro studio in background, Cloud Chamber Studio guidato da Kelley Gilmore, e lo studio ha sviluppato un nuovo gioco della serie sin dalla sua fondazione nel 2019 sotto forma di Bioshock 4. Inoltre, è in lavorazione un adattamento cinematografico del primo gioco per Netflix.

Per molto tempo, sia Bioshock 4 che il film hanno avuto problemi e si sono trascinati e sebbene sembri che il film stia lentamente ma inesorabilmente iniziando ad andare avanti, attualmente si vocifera che un adattamento cinematografico del primo gioco non sia l'unica cosa legata al titolo. Secondo MP1st è in lavorazione un remake/remaster del primo Bioshock ed è collegato a Rapture dove sono ambientati Bioshock e Bioshock 2.

Questo è il più vicino possibile alle informazioni e alle voci, quindi, come sempre, prendete queste voci con una buona dose di sale, ma MP1st crede che un remake/remaster sarà rivelato già quest'estate. Se è il caso che una riedizione del primo Bioshock sia in fase di sviluppo, allora potrebbero anche volerlo rilasciare contemporaneamente all'adattamento cinematografico, ma ovviamente questa è tutta una speculazione.