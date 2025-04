Indiscrezioni: Wolfenstein 3 è il prossimo progetto di MachineGames

HQ

Tenetevi forte, perché se queste nuove voci sono vere, che si basano su un recente annuncio di lavoro, MachineGames sta sviluppando un nuovo Wolfenstein. Secondo la descrizione, lo studio è alla ricerca di un Senior Gameplay Animator con esperienza nell'animazione di robot e altri personaggi non umani in prospettiva in prima persona. E gli incubi meccanici sono, come sapete, qualcosa di cui Wolfenstein è pieno.

Questo potrebbe quindi essere il primo segno concreto che Wolfenstein 3 è effettivamente in lavorazione, il primo nuovo capitolo della serie da Youngblood cinque anni fa. Considerando che MachineGames ha precedentemente lasciato intendere che stanno lavorando su diversi progetti contemporaneamente e che hanno recentemente terminato il lavoro su Indiana Jones and the Great Circle, Wolfenstein 3 potrebbe benissimo essere il loro prossimo grande progetto. Speriamo di sì!

Sei interessato a un nuovo Wolfenstein ?