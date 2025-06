Indiscrezioni: Xbox smetterà di essere venduta nei negozi nordici

HQ

Sembra che ci siano grandi cambiamenti in serbo per Xbox nel mercato nordico. Secondo fonti vicine a Gamereactor, la console non sarà più venduta a partire da luglio, e per gli store che vogliono continuare con essa rimangono solo le importazioni dall'Europa.

Se questo si rivelasse vero, probabilmente significa che ci sono così poche Xbox vendute nel mercato nordico che semplicemente non si ritiene che valga la pena continuare. Abbiamo notato che all'inizio del mese, il Xbox Series X è molto scarso in magazzino presso il gigantesco rivenditore Elgiganten, dove solo otto negozi in Svezia lo hanno in magazzino e solo due in Danimarca. L'altro giorno abbiamo anche riferito di importanti licenziamenti nella divisione Xbox, che potrebbero coincidere con la voce che Xbox sta lasciando la regione nordica.

Certo, nulla di tutto questo è necessariamente legato a quella che è solo una voce, ma contribuisce comunque a far capire che qualcosa non va. Non è chiaro se e come questo influenzerà l'imminente Xbox ROG Ally e la prossima generazione di Xbox, ma si spera che non saranno interessati.