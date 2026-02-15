Industry gli showrunner Konrad Kay e Mickey Down credono che la serie sarebbe stata cancellata se non fosse stata trasmessa su HBO

HQ

Industry , il dramma finanziario su HBO, non può più essere considerato un gioiello nascosto, dato che è attualmente alla quarta stagione, con nuovi episodi ogni domenica. Tuttavia, la serie iniziata a novembre 2020 con recensioni positive ma non troppo entusiasti, è cresciuta esponenzialmente, con ogni nuova stagione che riceve recensioni sempre migliori e attira sempre più spettatori dal bocca all'orecchio, lodandola come una delle serie da non perdere di HBO.

In origine, la serie seguiva una serie di laureati universitari che si muovevano (o facevano strada) in una banca d'investimento a Londra, e mostrava quanto fosse spietato il mondo finanziario, con molti che lo paragonavano a un mix tra Successione ed Euforia... senza mai raggiungere le stesse vette di quelle altre serie HBO.

Dopo ogni nuova stagione, la serie diventava più complessia, la posta in gioco più ampia, le trame più politiche... E nel complesso, è diventato più coinvolgente. Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con i showrunner Mickey Down e Konrad Kay e abbiamo chiesto loro perché pensano che la serie stia diventando sempre più popolare col tempo.

"HBO sta spendendo di più soldi per questo", scherzò Kay, facendo ridere il suo socio (ex banchieri stessi), ma diede gran parte del merito a HBO, temendo che sarebbero stati cancellati da una "rete minore".

"Siamo stati davvero fortunati in cui ci è stato permesso, penso che una rete meno performante non avrebbe dato a Industry così tanto spazio per crescere stagione dopo stagione, credo.

"Se fossimo stati su un altro servizio di streaming, probabilmente saremmo stati cancellati dopo la prima o la seconda stagione. È una testimonianza della fiducia di HBO in noi e del fatto che abbiamo permesso alle persone davanti e dietro la telecamera di crescere."

Come Industry si è evoluto (e migliorato) nel tempo

Konrad Kay pensa anche che i temi e le trame della serie siano cresciuti dal primo Seasdon, piuttosto di nicchia, e questo abbia attirato più spettatori.

"Penso che la serie sia semplicemente diventata una proposta più chiara. È diventato più sicuro di sé, più sicuro di sé. Penso che in un certo senso sia diventato un po' meno esoterico, e abbia ampliato la sua visione di ciò che cerca di dire.

"La prima stagione era molto una sorta di serie per giovani su giovani che iniziano in banca. Ma era così specifico e così radicato in quell'ambiente che penso non si rivolgesse davvero a un pubblico molto ampio. Dove stagione dopo stagione, la serie parla ancora di capitalismo.

"È sempre una questione dei personaggi principali. Ha ancora gli stessi performer principali. Ma penso che sia solo un po' più universale nelle cose di cui parla e di cui si osserva. E francamente, è solo un po' più pianificato commercialmente nel modo in cui lo costruiamo."

Mickey Down ha aggiunto che hanno lavorato per migliorare la "visionibilità settimanale per settimana", qualcosa che ritengono abbia funzionato soprattutto nelle ultime due stagioni. "Speriamo che, anche se la serie è molto, molto densa, l'abbiamo resa un po' più comprensibile e un po' più facile da comprendere nelle ultime stagioni."

Puoi guardare la nostra intervista con Konrad Kay e Mickey Down qui sotto, inclusa come consiglierebbero questa serie a qualcuno che potrebbe essere intimidito (e non troppo familiare) con il mondo finanziario e tutto quel gergo bancario e finanziario...

"Nella prima stagione, il gergo finanziario era un po' un parapetto della trama, la trama era piuttosto minima di per sé. E ora sento che nella quarta stagione c'è una sorta di elemento thriller di genere, che porterà il pubblico attraverso quegli otto episodi".

Non hai intenzione di provare Industry ? La quarta stagione è attualmente in onda su HBO Max.