Industry La quarta stagione è finita su HBO e la quinta sarà l'ultima, nonostante "migliori con l'età"

Industry La quarta stagione è finita su HBO Max, con un colpo di scena scioccante che dimostra ciò che ogni fan dice da tempo: questa è una delle migliori serie drammatiche in circolazione, spesso trascurata, perché la prima stagione non ha ricevuto molto attenzione dalla critica, ignorando quanto sia migliorata di stagione in stagione.

"Se fossimo stati su un altro servizio di streaming, probabilmente saremmo stati cancellati dopo la prima o seconda stagione", ci hanno ammesso in un'intervista i showrunner Konrad Kay e Mickey Down, e l'attrice protagonista del dramma finanziario, Myha'la, che interpreta Harper Stern, è d'accordo.

"Penso che lo show stia migliorando con l'età. Tutti noi maturiamo e cresciamo stagione dopo stagione, penso che questo faccia sì che Konrad e Mickey continuino a sfidarsi nella scrittura. Questa è la speranza dell'evoluzione naturale di qualcosa, che continui semplicemente a migliorare", ci ha detto Myha'la, aggiungendo che la stagione 4 è "tutto ciò che le stagioni 1, 2 e 3 avrebbero voluto essere".

La quarta stagione ha ampliato la portata, che originariamente parlava di un gruppo di laureati universitari che lavoravano (o sopravvivevano) in una banca d'investimento a Londra, e ora parla di "finanza, è giornalismo e media, è politica", espandendo il mondo in cui vivono questi personaggi.

Se sei aggiornato sulla serie, puoi vedere come Myha'la pensa che il suo personaggio Harper si sia evoluto dalla stagione 1 alla 4: "Apprezzo che Harper sembri reale perché non è una sola cosa. Non è una versione moralmente accettabile di una persona. Lei è semplicemente una persona. Mi piace.".

Industry finisce con la Stagione 5, e dovresti provarla prima di allora

Myha'la ci ha anche detto che lo show vale la pena anche se gli spettatori potrebbero non essere troppo interessati al mondo finanziario o addirittura intimiditi dal gergo. "È una serie sulle relazioni con persone che per caso sono circondate dal mondo della finanza."

Purtroppo, anche se forse saggiamente per preservare la qualità della serie, è stato confermato che Industry terminerà nella quinta stagione, approvata da HBO poco prima del finale della quarta stagione. Senza una data di uscita stimata, ma probabilmente nel 2028 (ogni stagione di Industry viene pubblicata ogni due anni), hai tutto il tempo per recuperare Industry prima della quinta e ultima stagione.