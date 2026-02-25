Infantino ha piena fiducia che il Messico ospiterà la Coppa del Mondo 2026 nonostante l'ondata di violenza

HQ

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha riaffermato la loro "completa fiducia" che la Coppa del Mondo 2026 si svolgerà normalmente in Messico la prossima estate, nonostante l'ondata di violenza in tutto il paese dopo l'uccisione del cartello della droga 'El Mencho', con strade e veicoli bruciati, e che porta a un periodo di incertezza finché quel vuoto di potere non sarà di nuovo colmato.

"Stiamo analizzando e monitorando la situazione in Messico in questi giorni, ma voglio dire fin dall'inizio che abbiamo piena fiducia nel Messico, nella sua presidente (Claudia) Sheinbaum, nelle autorità, e siamo convinti che tutto accadrà nel modo migliore possibile," ha detto Infantino in una conferenza stampa a Barranquilla, Riportato da EFE.

Il peggio delle proteste e dei disordini è avvenuto nello stato di Jalisco, la cui capitale Guadalajara ospiterà alcune partite, tra cui Urugua contro Spagna il 26 giugno. Il governatore di Jalisco, Pablo Lemus, ha detto di aver avuto un incontro negli uffici FIFA messicani e che non hanno alcuna intenzione di rimuovere i diritti di ospitare al Messico.

Il Messico ospiterà 13 partite insieme ai co-conduttori USA e Canada. Prima di allora, il Messico ospiterà quattro partite di spareggio per i Mondiali a Guadalajara e Monterrey, tra Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo, Bolivia, Suriname e Iraq.

"Come in ogni altro paese, succedono cose"

"Tra un mese abbiamo alcune partite in Messico, i playoff della Coppa del Mondo e sarà inaugurato anche il nuovo Azteca Stadium. Il Messico è un grande paese calcistico. Come in ogni paese del mondo, succedono cose; Non viviamo sulla luna o su un altro pianeta. Ecco perché abbiamo governi, polizia e autorità che garantiranno ordine e sicurezza", ha detto Infantino.

"Dal mio punto di vista, e da quello della FIFA, ho assoluta fiducia nel presidente Sheinbaum. Siamo in contatto regolare con la Presidenza e le autorità, e stiamo comunque monitorando la situazione. La Coppa del Mondo sarà una celebrazione incredibile."