Infantino minaccia: le pause per l'idratazione potrebbero essere arrivate per restare dopo la Coppa del Mondo 2026

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Le pause per l'idratazione sono una delle cose più impopolari di questo Mondiale piuttosto impopolare (con prezzi esorbitanti dei biglietti, giocatori e personale di diversi paesi maltrattati o addirittura privati di ingresso) perché è ovvio a tutti che la FIFA ha trasformato una necessità (permettere ai giocatori di riposare e bere acqua quando giocano in condizioni di caldo estremo) in una trovata commerciale per rendere più scenose le pubblicità introducendo spot pubblicitari di 3 minuti pause ogni circa 23 minuti.

Negli stadi, i tifosi fischiano le pause di idratazione, e a casa tutti commentano le pause con vari gradi di umorismo, a seconda di quanto sono emotivamente coinvolti nella partita.

Giocatori e allenatori criticano apertamente queste pause obbligatorie, che hanno senso solo nelle partite con temperature estreme: la maggior parte, fortunatamente, si gioca a temperature normali. "Penso che interrompa e cambi l'identità di una partita di calcio molto più di quanto pensassi", ha detto il tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel. "Ho fatto delle pause per l'idratazione in passato quando faceva davvero, davvero caldo e serviva, ma erano più brevi. Si interrompe la partita quasi in quattro quarti."

Infantino in fase di idratazione si ferma: "Forse è buono"

Il presidente della FIFA Gianni Infantino difende queste interruzioni e ha dichiarato in un'intervista a SNTV martedì che potrebbero essere utilizzate ai futuri Mondiali, spiegando che sono qui solo per motivi sportivi e che non generano entrate extra per queste pubblicità perché i contratti erano stati firmati prima della decisione di introdurre le pause per l'idratazione.

"Forse l'allenatore può rivalutare certe situazioni, correggere certi errori. I giocatori si riposano un po' e tornano a tutta velocità. Beh, è necessariamente male? Forse è buono", ha detto Infantino, aggiungendo anche di aver migliorato la qualificazione del gioco permettendo ai giocatori di avere queste pause.

"Non abbiamo mai visto 90 minuti in un torneo come questo giocati con tanta intensità", sostenne Infantino. "Fino all'ultimo secondo della partita, i giocatori attaccano e così via. Forse sì, forse no, ma forse è anche un po' grazie a questa piccola pausa che i giocatori hanno e dopo possono tornare in campo e mostrare cosa sanno fare".

Infine, Infantino ha confermato che potrebbero tenerli per i tornei futuri e ha difeso che sono obbligatori. "Se dovessimo usare le pause per l'idratazione solo nelle partite in cui fa troppo caldo e non nelle altre partite, daremmo un vantaggio o uno svantaggio ad alcuni allenatori o ad alcune squadre", ha aggiunto.