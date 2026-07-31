Infantino perde sostegno nella FIFA mentre il suo consigliere senior si dimette: "Non ho avuto alcun coinvolgimento in questa proposta e mi oppongo categoricamente"

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Carlos Cordeiro, Consigliere Senior del Presidente FIFA Gianni Infantino, si è dimesso a seguito della proposta ormai apparentemente destinata al fallimento della FIFA di vendere quote di minoranza nella Coppa del Mondo tramite una controllata (che è stata respinta da Europa, Nord e Centro America e Asia).

Nella sua lettera di dimissioni, è molto critico nei confronti di Infantino e della proposta: "Voglio essere chiaro: non ho avuto alcun coinvolgimento in questa proposta e la oppongo senza mezzi termini. È un cattivo accordo per le Associazioni Socie FIFA, un cattivo accordo per il calcio e un cattivo accordo per il futuro a lungo termine del calcio", ha scritto. "Come Consigliere Senior del Presidente FIFA, ex banchiere e tifoso di calcio da sempre, non posso restare a guardare mentre la FIFA valuta di vendere una quota nella Coppa del Mondo."

"La responsabilità della FIFA non è massimizzare i ritorni commerciali a qualsiasi costo, ma proteggere e rafforzare il calcio per le generazioni future", ha aggiunto, mettendo in discussione la mancanza di risposte a domande come perché questo accordo, perché ora, chi ne beneficia... e perché alle associazioni membri sono stati concessi solo 50 giorni per prendere una decisione di enorme importanza.

Il consigliere americano, di origine colombiana e luso-indiana, era stato anche nominato da Donald Trump come Consigliere Senior della Task Force della Casa Bianca durante la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ha ricoperto la carica di presidente della United States Soccer Federation tra il 2018 e il 2020, dimettendosi a causa della scoperta di documenti ufficiali USSF che affermavano che le donne hanno "abilità fisiche e responsabilità inferiori" rispetto ai pleyer maschi del calcio. È entrato nella FIFA nel 2021 come Senior Advisor.