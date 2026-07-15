Infine, un gadget in giardino che risolve l'unico problema estivo che conta; Birra calda

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Fa caldo in molte parti d'Europa, davvero caldo, e la comunità scientifica è unanime nel pensare che farà solo più caldo. Cosa si può fare allora? Molte persone cercano sollievo dal caldo con ventilatori e aria condizionata, ma anche una birra ghiacciata è molto diffusa.

Tuttavia, raffreddare la birra è un potenziale problema ambientale che contribuisce a peggiorare la situazione, a meno che non si utilizzi elettricità senza emissioni. E il marchio americano di birra Natural Light ora ha una soluzione al problema. Stanno lanciando CoolShed, che può sembrare uno scherzo del pesce d'aprile, ma che a quanto pare dovrebbe essere preso molto sul serio.

È semplicemente un piccolo capanno che funziona come frigorifero a piedi, raffreddato dall'energia solare così la birra è più fredda quando il sole è più caldo. La direttrice marketing Krystyn Stowe ha detto a USA Today:

"Con molte attività estive incentrate su progetti in giardino, grigliate e tempo trascorso con gli amici, volevamo creare una soluzione rinfrescante a una sfida stagionale con cui ci siamo relazionati: come tenere la birra ghiacciata a portata di mano quando le temperature salgono. Natural Light è sempre stata dedicata a celebrare quei momenti di duro lavoro in giardino, e il CoolShed dà vita a questo spirito ricompensando lo sforzo con un Natty gelido."

Guarda una foto di questo gioiello qui sotto. Se arriveranno in Europa o in altre parti del mondo è molto incerto, ma incrociamo le dita.