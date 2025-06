Infinite Machine svela l'e-bike a due posti costruita per la vita in città

HQ

Nel corso degli anni abbiamo segnalato alcune diverse varianti di e-bike ed e-scooter e oggi lo stiamo espandendo ulteriormente affinando l'ultima innovazione di Infinite Machine. Questo è noto come Olto, ed è una e-bike fatta per la vita in città e per la crociera sulla pista ciclabile.

Il veicolo è progettato come un modello a due posti con un'autonomia di 40 miglia. Ha una struttura resistente alle intemperie, non richiede una licenza per funzionare o guidare, ha pedali che fungono anche da poggiapiedi, luci anteriori e posteriori e persino un cruscotto che si estende su un display LCD da 4,3 pollici, il tutto pur avendo spazio anche per un supporto per telefono.

La bici è alimentata da una batteria drop-in da 48 volt 25 Ah che può essere semplicemente rimossa per ricaricarsi, e questo è in grado di fornire una velocità massima di 33 mph, con la bici che raggiunge anche un limite di 20 mph quando registra che stai viaggiando in una pista ciclabile. Per il resto, è dotato anche di porte USB-A e USB-C per consentire di caricare i gadget in movimento.

Ci sono una serie di accessori da acquistare per espandere e personalizzare ulteriormente l'Olto, tra cui un Kid Carrier e un Rear Basket, ma a parte questi vale la pena notare che l'Olto non è esattamente economico. Un modello ti costerà $ 3,495 e puoi configurare ulteriormente la tua bici per ulteriori $ 100. Sarà disponibile in due colori (argento o completamente nero) e l'obiettivo è quello di essere spedito in autunno.

