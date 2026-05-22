Infinity Ward inizia a stuzzicare Call of Duty 2026 riguardo al gioco come: "Determinato. Audace. Implacabile"

Activision tende ad avere un modo molto specifico per introdurre i suoi fan a un nuovo capitolo della serie Call of Duty. A differenza di altri sviluppatori e publisher che annunciano i giochi anni prima ancora del loro arrivo, di solito Activision aspetta l'estate prima del lancio del gioco per fornire una marea di informazioni agli eventi simili a Call of Duty Next. A tal fine, sembra che il circo per Call of Duty 2026, ampiamente vociferizzato come un quarto Modern Warfare, stia per iniziare.

In una dichiarazione sui social media, lo sviluppatore Infinity Ward anticipa i suoi piani per l'anno a venire, sottolineando che il gioco in arrivo rappresenta un "nuovo capitolo" per lo studio e che è considerato un "Determinato. Audace. Relentless" che è stato "costruito da una squadra che spinge ogni dettaglio, ogni sistema, ogni momento al limite."

La dichiarazione si conclude aggiungendo: "A nome di tutti in IW, siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e entusiasti di iniziare finalmente a condividerlo con voi."

Non c'è una data precisa per quando potremo vedere di più di Call of Duty 2026, ma con l'Xbox Games Showcase all'orizzonte e previsto per il 7 giugno, forse avremo un breve assaggio e poi la conferma su quando il spesso annuale evento Call of Duty Next arriverà probabilmente intorno a luglio.