Infinity Ward puntato a Call of Duty: Modern Warfare 4 per avere il "movimento più fluido e naturale che abbiamo mai spedito"

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Se avete giocato i recenti weekend beta di Call of Duty: Modern Warfare 4, conoscerete il sistema di movimento e la varietà di meccaniche introdotte in questo prossimo capitolo della serie di sparatutto. Che siate o meno fan di queste meccaniche, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con uno degli sviluppatori di Infinity Ward, ovvero il direttore tecnico multiplayer Jack Hoppus, per capire meglio cosa il team spera di ottenere con questa nuova iterazione della formula.

Quando gli è stato chiesto come Infinity Ward abbia scelto come Call of Duty: Modern Warfare 4 si gioca fondamentalmente, Hoppus ci ha detto quanto segue.

"Sì, voglio dire, facciamo il nostro gioco per una varietà di giocatori, giusto? Tutto quello che creiamo nel nostro gioco, dalle abilità di movimento alle serie di uccisioni, ai potenziamenti sul campo, alle modalità di gioco e alle mappe, è costruito da zero con, sai, come sarà per il giocatore che ha giocato a CoD ogni singolo anno? Come facciamo a renderlo interessante e nuovo per lui? Ma anche per qualcuno che magari non gioca a CoD da un paio d'anni, o che non gioca a COD da un po'. Come possiamo renderlo intuitivo e naturale per lui?

"Quindi, per esempio, per il nostro sistema di movimento, volevamo che fosse il movimento più fluido e naturale con gli stivali a terra che abbiamo mai spedito, ma non volevamo che ci fosse un modo dominante di giocare. Non volevamo che, per esempio, entrassi in ogni singolo scontro, perché era sempre la cosa migliore che potevate fare. Vogliamo progettare il nostro gioco attorno a qualcosa che... Se sei davvero bravo meccanicamente, sei bravo con il movimento, sei bravo con la tua arma, che tu possa riuscire. Ma anche un giocatore che vuole andare un po' più piano, essere davvero intenzionale, riflessivo e intelligente nei tuoi scontri, usando i potenziamenti sul campo, l'equipaggiamento e navigando la mappa al meglio possibile, vogliamo che tu abbia successo.

"Quindi, sto trovando un equilibrio perfetto tra un gameplay fluido e un gioco tattico con le armi a fuoco."

Come parte della nostra recente intervista, abbiamo anche appreso di più sulla versione Nintendo Switch 2 del gioco, di cui puoi leggere un po' di più qui. Allo stesso modo, se stai cercando qualche riflessione e impressione su Call of Duty: Modern Warfare 4, non dimenticare di leggere la nostra anteprima recente.