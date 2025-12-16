Infinity Ward smonta Call of Duty: Modern Warfare 4 fuga di notizie

Di solito, che una fuga di notizie sia vera o meno, raramente vediamo gli sviluppatori commentarle. Recentemente, questa tendenza è stata interrotta quando Infinity Ward, uno dei principali studi dietro il franchise di Call of Duty, ha chiuso le voci derivanti dal vecchio leaker di Call of Duty, TheGhostOfHope.

Insider Gaming è intervenuto decisivamente con la panoramica, ma in breve la storia è più o meno questa: Hope ha twittato che il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 era una copia completa del remake di Modern Warfare II, tranne che senza la ricarica dei perk e con meno penalità ADS. Chi non amava il multiplayer di Modern Warfare II languiva nei propri dispiaceri, mentre altri fan erano felici di sapere che sarebbe tornato.

Tuttavia, poi Infinity Ward ha risposto con un proprio tweet, dicendo che non dovremmo credere a tutto ciò che leggiamo online. Questo ha poi suscitato un'altra risposta da parte di TheGhostOfHope, che ha sollevato alcuni punti di discussione interessanti.

"Il fatto che uno studio da un miliardo di dollari abbia fatto di *genericamente* negare due delle mie ultime fughe di notizie quando non l'hanno mai fatto prima né verso altri è francamente molto strano e dovrebbe far scattare qualche campanello d'allarme sul perché avrebbero fatto una cosa del genere quando non l'hanno mai fatto prima," scrive. "Ho mantenuto in gran parte le stesse fonti per anni e la mia fuga di MW4 non è diversa. Non rovinerei mai la mia reputazione con la fuga di notizie di COD che ho costruito negli anni su informazioni errate non verificate."

Quindi, questo significa che Hope ha centrato nel segno? Forse, forse no. È sempre difficile dirlo finché non avremo una conferma ufficiale, ma per ora dovremo solo aspettare e vedere cosa porterà Modern Warfare 4.