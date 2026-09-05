Infinity Ward sullo sviluppo Call of Duty: Modern Warfare 4 per Nintendo Switch 2: "In realtà l'abbiamo trovato davvero paragonabile a PlayStation e Xbox"

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Per un decennio, i giochi di Call of Duty sono stati assenti dalle piattaforme Nintendo, con le ultime edizioni che preferiscono invece il lancio esclusivamente su PC, PlayStation e sistemi Xbox. Ma come era stato promesso quando Microsoft acquistò Activision Blizzard King per la cifra di 68,7 miliardi di dollari qualche anno fa, Call of Duty tornerà finalmente sulle console Nintendo quest'anno con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 4 il 23 ottobre.

A tal fine, durante il nostro recente periodo alla Gamescom, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con alcune delle persone coinvolte nel progetto, per scoprire cosa comporta portare un gioco del genere nel sistema ibrido successore di Nintendo.

Durante un'intervista, abbiamo chiesto a Jack Hoppus, direttore tecnico multiplayer di Infinity Ward, e a Beatriz Gonzalez, direttrice associata di produzione di Digital Legends (lo studio di porting responsabile dell'edizione Switch 2), della prossima versione del titolo.

Hoppus ha iniziato spiegando: "Voglio dire, in realtà l'abbiamo trovato davvero paragonabile alle console, come PlayStation e Xbox. È qualcosa su cui non abbiamo dovuto progettare limitazioni. Se mai, e probabilmente Beatriz può parlarne di più, ha aperto la porta a più modi di giocare, a controlli più unici. E se mai, è stato qualcosa di additivo più di quello che possiamo portare a colpo da questo?"

Gonzalez ha poi aggiunto, "Sì. Per noi su Switch 2 era super importante essere fedeli a Call of Duty... la stessa esperienza di Call of Duty che avete su altre console. Quindi, quella è sempre stata la nostra priorità chiave e la nostra guida durante tutto lo sviluppo. Dobbiamo offrire lo stesso Call of Duty, sai, quel movimento fluido di cui parlava Jack prima. Dobbiamo mantenerlo uguale. Abbiamo ottimizzato molto per la piattaforma, per i diversi modi di giocare anche su Switch 2.

"Hai l'esperienza portatile che è molto diversa da quella al dock. Quindi, come diceva Jack, apre la porta ad altri modi di giocare, giusto? Giocare in movimento, o sull'aereo, o sulla spiaggia, o sul letto, o qualunque cosa ti piaccia. E anche, i diversi controlli che abbiamo sulla Switch 2. Quindi, giocare con il giroscopio, per me, è davvero speciale. Tipo, poter rompere i controller e andare a punteggiare. Non sono i termini tecnici, scusa! Ma anche, sai, i controlli del mouse, giocare con i Joy-Con se vuoi, giocare con il Pro Controller. Abbiamo ogni singolo controllo possibile. Abbiamo fatto una particolare regolazione per assicurarci che sia il modo giusto, preciso e preciso in cui puoi controllare questo gioco come preferisci."

Abbiamo anche chiesto come gli sviluppatori si stiano avvicinando al matchmaking multiplayer, soprattutto sapendo che un utente di Switch 2 che gioca con i controlli giroscopici sarebbe svantaggiato rispetto a un utente mouse e tastiera su PC, dal punto di vista della mobilità e della precisione. Gonzalez ci ha detto quanto segue.

"Beh, la Switch 2 è collegata a tutti gli altri sulla piattaforma. Tipo, ci sono giocatori tastiere e giocatori controller nelle stesse lobby. Quindi vogliamo che la Switch 2 sia uguale a qualsiasi altra piattaforma. Abbiamo il matchmaking connesso, gli utenti della Switch 2, come qualsiasi altro utente, possono scegliere di fare matchmaking solo con la loro piattaforma se preferiscono, ma altrimenti è connesso all'intero ecosistema."

Quando arriverà il momento, come giocherai Call of Duty: Modern Warfare 4 ?