Notizie dal mondo

Influencer di TikTok ucciso in pubblico mentre la crisi jihadista del Mali si aggrava

Mariam Cissé, nota per aver sostenuto la giunta al potere in Mali, è stata rapita e uccisa da sospetti jihadisti.

Un influencer di TikTok in Mali è stato ucciso in pubblico da sospetti jihadisti. Mariam Cissé, che ha postato video a sostegno della giunta militare al potere a più di 100.000 follower, è stata rapita in un mercato di Tonka e successivamente giustiziata di fronte a una folla.

Si ritiene che gli aggressori appartengano a Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), un gruppo legato ad al-Qaeda attivo nella regione. Cissé, che si pensa abbia circa vent'anni, aveva ricevuto minacce di morte prima di ucciderla.

Si aggrava la crisi jihadista in Mali

Il conflitto in Mali è iniziato nel 2012 e da allora si è esteso in tutto il paese nonostante i molteplici interventi stranieri. La giunta militare, che ha preso il potere nel 2020 e nel 2021, ha espulso le forze francesi e delle Nazioni Unite e si è rivolta al sostegno russo, ma la violenza continua a intensificarsi.

Con i jihadisti che bloccano le principali vie di rifornimento e il carburante che si sta esaurendo, gli avvertimenti internazionali esortano i cittadini a lasciare il Mali. Gli analisti dicono che la presa della giunta sul potere si sta indebolendo a causa delle crescenti divisioni interne e della perdita di territori rurali.

Ansongo, Mali - Dicembre 2015 // Shutterstock

