Influenza 'Cattiva': Perché la guerra culturale nel gaming sembra più grande di quanto sia

HQ

Se passi abbastanza tempo sui social media, potresti essere perdonato se pensi che il gaming sia nel mezzo di una guerra culturale costante. Cavolo, tutto l'intrattenimento sembra essere così. Dai film alla musica, sembra che tutti diano filo da torcere a tutti solo per avere l'audacia di creare qualcosa che possa piacere alla gente.

Ogni nuova uscita sembra arrivare già con un giudizio. Prima ancora che la maggior parte dei giocatori abbia finito il tutorial, il verdetto è arrivato: o è un 'capolavoro', un 'disastro', 'spazzatura woke' o una 'tentativa di fare soldi'. Interi giochi vengono dichiarati morti, franchise dichiarati rovinati e sviluppatori dichiarati fuori dal mondo non appena vengono annunciati. E può essere per le cose più banali, come una protagonista femminile che sembra una vera donna e non una bambola sessuale esagerata, o James Bond che prende ordini da una donna. Come osava. Opinioni 'caldi' come queste sono ovunque sui social media. È estenuante.

Eppure, se ti allontani da quel rumore anche solo per un momento, succede qualcosa di strano: la maggior parte delle persone sta solo giocando, non dibattendo con loro, non li analizza per un significato politico, non li dichiara vittorie o fallimenti in una guerra culturale più ampia. Ci gioca. Questa disconnessione solleva una domanda semplice: se il gaming è presumibilmente in guerra con se stesso, perché lo percepisce solo online?

La risposta potrebbe riguardare meno il gaming in sé, e più il modo in cui ne parliamo ora.

Annuncio pubblicitario:

La morte del discorso

C'è stato un tempo in cui la critica videoludica si muoveva lentamente. Le recensioni arrivavano dopo che erano passati i periodi di rilascio, i thread dei forum si sono evoluti nel corso di giorni e settimane, la copertura delle riviste è stata plasmata dagli editori, dalla struttura e consegnata a intervalli mensili. Anche i primi contenuti su YouTube tendevano ancora a concentrarsi su guide guida, impressioni estese piuttosto che su verdetti istantanei.

I giochi ora vengono discussi in tempo reale, spesso prima ancora che siano pienamente compresi. Esce un trailer e inizia la reazione, appare una fuga di notizie e si forma la narrazione, un streamer suona per due ore e il verdetto è fissato. Nessun tempo per riflettere o nemmeno per aspettare il prodotto finito. Nel momento in cui qualcosa cade, viene colpito apparentemente a due estremi: fanfara o veleno.

Il risultato è una cultura in cui le prime impressioni spesso diventano definitive. Questa gratificazione istantanea sta cambiando il modo in cui parliamo dei media in generale. Nella corsa per essere audaci, controversi—e soprattutto per primi—le prese lente e riflessive faticano a prendere terreno perché arrivano dopo che l'algoritmo è già andato avanti. La sfumatura diventa obsoleta quasi all'istante. La certezza, però, viaggia in fretta.

Annuncio pubblicitario:

E la certezza è molto più facile da monetizzare della complessità. La parola chiave qui è 'algoritmo'. E questo è un problema che si è costruito da dieci anni.

L'algoritmo vuole che tu sia arrabbiato

È facile incolpare gli influencer per questo cambiamento. Dopotutto, sono i partecipanti più visibili al discorso sul gaming. Ma la visibilità non è la stessa cosa del controllo. La maggior parte dei creatori non modella il comportamento del pubblico dall'alto verso il basso, ma risponde a un insieme di regole per mantenere alta la visualizzazione e i canali attivi.

Le piattaforme moderne premiano un tipo di contenuto molto specifico: forte emozione, un frame forte e opinioni forti. Proprio come i tabloid, i titoli sono tutto. Sono il tuo gancio per attirare il pubblico. "Questo gioco ha idee interessanti ma non è privo di difetti" può essere bilanciato e accurato, ma quasi sempre avrà prestazioni inferiori rispetto a "QUESTO GIOCO È MORTO. ASSOLUTO DISASTRO." Non dimenticare anche le maiuscole.

Questo non perché il pubblico sia incapace di sfumare, ma perché gli algoritmi sono ottimizzati per l'engagement, non per la comprensione. Il coinvolgimento, in questo contesto, tende a significare reazione. E non c'è reazione forte più facile dell'indignazione. Come in ogni storia, serve il conflitto per far andare avanti le cose. Un accordo è noioso, ma la controversia vende.

E quando la maggior parte dei contenuti inizia a oscillare in quella direzione per compiacere l'algoritmo, il contenuto evolve di conseguenza poiché le opinioni forti devono diventare più forti per competere e superare tutte le altre opinioni forti. Quando tutti urlano, l'unico modo per farsi sentire è alzarsi più forte. I titoli diventano più nitidi, le miniature diventano più intense, le take più definitive ed estreme, e non necessariamente perché i creatori credono a cose più estreme, ma perché l'inquadratura più estrema funziona meglio.

Commentatori di YouTube come Asmongold, streamer spettacolari come Dr Disrespect e personalità dei social media come Mark Kern si trovano all'estremità più visibile di questa economia di attenzione. È facile capire il perché quando il loro argomento e la loro presentazione si allineano perfettamente con ciò che le piattaforme algoritmiche premiano: certezza, un quadro forte e opinioni emotivamente leggibili. Questo li rende molto visibili, ma la visibilità non è la stessa cosa della rappresentatività.

Senza entrare nelle loro controversie personali, non c'è bisogno di lasciare che le cose si complichino o di fare un Whisper su Twitch che non dovremmo, ma lo fanno apposta per design. Sanno che volume, convinzione e rabbia attirano le visualizzazioni.

Ma, cosa importante, la visibilità non equivale nemmeno a credibilità. Gran parte della loro influenza non deriva dalla loro analisi coerente, ma dalle loro grandi personalità, dal loro inquadramento selettivo e dai cicli di indignazione ottimizzati per l'engagement che appiattiscono argomenti complessi in verdetti facilmente condividendibili. In quell'ambiente, la sfumatura viene spesso sacrificata a favore dello slancio, e la contraddizione raramente rallenta la narrazione una volta formata. E alla fine, trovano ricompensa dagli spettatori per aver 'espresso la loro opinione'.

Prese isolatamente, queste voci possono essere divertenti o addirittura perspicaci, ma come lenti principali per comprendere il settore, sono strutturalmente incentivate a semplificare piuttosto che a chiarire.

E poi, naturalmente, l'algoritmo fa ciò che sa fare meglio e inizia ad amplificare queste reazioni forti, spingendole più lontano e più ampie, creando un ciclo di retroazione. E col tempo, la via di mezzo viene soppressa mentre i social media diventano una spirale di miniature ridicole e urla di persone; un effetto collaterale inaspettato è che le quote di Halls Soothers aumentano. Probabilmente...

Shutterstock / Ponomarenko Anastasia

Ma alla fine, ciò che ci resta è una versione distorta della realtà in cui sembra che tutti siano o furiosi per un gioco o lo lodano come la cosa migliore mai realizzata. Sono Anakin e Obi-Wan, e non c'è via di mezzo. Ma in realtà, c'è un intermezzo tra le due cose. Siete voi e i vostri amici che vi divertite un mondo con Helldivers o Meccha Chameleon, a chiacchierare della vita e se tornerà davvero a casa quest'estate.

La visibilità non è rappresentazione

Se avete visto American Gangster, ricorderete cosa disse Frank Lucas sulla voce più forte nella stanza. Un clip virale, un hashtag di tendenza o un video YouTube molto coinvolgente possono creare l'impressione di un consenso diffuso, ma la visibilità non è la stessa cosa della rappresentazione.

Questa è un'industria da 240 miliardi di dollari, il suo pubblico è enorme, vario e in gran parte silenzioso. La maggior parte dei giocatori non pubblica su X e non compaiono nei commenti dei video su YouTube. Non si immergono nemmeno fino a fondo in dibattiti online su filosofia del design, rappresentazione, monetizzazione o "tendenze del settore". Sono troppo impegnati ad andare al lavoro o a scuola, a passare tempo con le loro famiglie, a giocare, a godersi i giochi, e poi a passare al successivo. Scelgono cosa suonare in base al tempo e ai gusti personali.

È la minoranza di utenti molto attivi che riesce a generare l'impressione di un conflitto culturale molto più grande di quello che esiste realmente. È così che un gioco può essere dichiarato sia un fallimento che un successo allo stesso tempo.

Abbiamo visto giochi sopravvivere a controversie che avrebbero dovuto distruggerli. Abbiamo anche visto titoli molto apprezzati non avere risultati commerciali. Il divario tra la narrazione online e i risultati reali è spesso più ampio di quanto sembri, e quali sono le vere ragioni di questi successi e fallimenti? Probabilmente marketing e consapevolezza, o una sottovalutazione da parte degli editori su quanto appetito ci sia per il loro gioco. Sono motivi concreti? No, è solo speculazione.

Ma ci suggerisce che la guerra culturale nel gaming, quindi, non sia necessariamente falsa. Neanche gli influencer sono la causa di questa guerra. È semplicemente un caso che questa guerra e gli influencer stessi siano sintomi creati dall'adozione di algoritmi sui social media.

TL; DR: Non nutrire i troll

Il discorso sul gaming non è rotto, tutt'altro. Le opinioni equilibrate e le opinioni sfumate non sono svanite, sono solo state un po' rimandate mentre le prime pagine sono coperte da opinioni controverse, clickbait e altro.

La grande ironia qui è che non abbiamo mai avuto più informazioni disponibili. Recensioni, filmati di gameplay, stream, forum, podcast e accesso diretto agli sviluppatori sono tutti a portata di clic. La sfida non è più trovare opinioni, ma decidere quali meritano la tua attenzione. I social media possono amplificare le voci più forti, ma non ci costringono ad ascoltarle. Il frutto più facile è sempre quello più facile da afferrare, però. La libertà di parola è ancora una cosa possibile, ma sei libero di ignorarla.