Infold Games: "C'è una forte domanda in Occidente per esperienze incentrate sulle relazioni e sull'intimità"

HQ

Il genere d'azione è sicuramente il più grande in Occidente tra i cosiddetti giochi AAA, ma non c'è, ovviamente, nessuna legge di natura che dice che debba essere così. Al contrario, potrebbe esserci un mercato vasto e non sfruttato per progetti più grandi di altri generi. Almeno, questo è ciò che crede la società cinese Infold, che ha rilasciato i popolarissimi Love e Deepspace e, più recentemente, Infinity Nikki negli ultimi due anni.

In un'intervista con VGC, il responsabile delle pubbliche relazioni globali dell'azienda, Leo Zhu, ha dichiarato:

"La nostra esperienza con Love and Deepspace e Infinity Nikki dimostra che i giochi non violenti ed emotivamente guidati possono raggiungere un vasto pubblico occidentale e avere un forte successo commerciale".

Zhu crede che i popolari giochi non violenti siano stati principalmente associati alla scena indie in Occidente, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che nessuno ha mai tentato di creare titoli non violenti ad alto budget prima d'ora. Il mercato è spalancato, dice:

"Storicamente, l'Occidente associava i successi non violenti ai titoli indie; Ciò che sta cambiando è che i giochi non violenti su larga scala e ad alta produzione stanno ora trovando l'adozione mainstream e l'attenzione della critica. Questi esempi suggeriscono che il mercato è tutt'altro che saturo. C'è una forte domanda di esperienze di alta qualità, basate sulle relazioni e accoglienti su larga scala".

Sei sorpreso dall'enorme interesse in Occidente che circonda giochi come i già citati Love and Deepspace e Infinity Nikki, e cosa ne pensi delle possibilità che più sviluppatori prendano nota del loro successo e cerchino di creare qualcosa di simile?