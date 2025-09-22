Informazioni e immagini trapelate dal Perfect Dark cancellato

HQ

Quando quest'estate è stato confermato che lo sviluppo del franchise di Perfect Dark sarebbe stato interrotto, abbiamo ipotizzato che informazioni, immagini e video del progetto sarebbero trapelati. E ora, questo è successo.

MP1st fornisce una grande quantità di nuove informazioni sull'atteso ritorno di Joanna Dark. Tra le altre cose, apprendiamo che il team ha iniziato il progetto perché c'era una tale carenza di titoli come Metal Gear e 007 sul mercato - che, ironia della sorte, ora è stata risolta grazie a Metal Gear Solid Δ: Snake Eater e all'imminente 007 First Light. L'obiettivo dello sviluppo era quello di "reimmaginare il franchise mantenendo il DNA principale del titolo originale per Nintendo 64".

Una delle caratteristiche del gameplay era un sistema di adrenalina che consentiva diverse abilità, non ultimo il rallentamento del tempo per eseguire mosse spettacolari, fare più danni e così via.

Ci sono anche nuove immagini trapelate dal progetto, che puoi controllare nel post di Bluesky qui sotto.

Dopo la chiusura, c'era ancora qualche speranza che il gioco sarebbe sopravvissuto, poiché secondo quanto riferito Take-Two era interessato a rilevare il progetto. Tuttavia, non sono riusciti a raggiungere un accordo con Microsoft e tutte le strade sembrano ora essere completamente chiuse. Questa potrebbe benissimo essere l'ultima volta che vediamo dell'avventura.