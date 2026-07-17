Ingannare Inc.' S backend è in fase di ricostruzione per supportare server indefiniti e ospitati dalla comunità

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In un mondo in cui i giochi dal vivo vengono tolti offline e resi completamente inaccessibili a chi li apprezzava o addirittura pagava per i loro servizi, le persone che lavoravano per i ormai defunti Sweet Bandits stanno facendo un annuncio semplicemente ammirevole.

In un post sul blog di Steam, gli sviluppatori hanno rivelato che attualmente stanno lavorando alla ricostruzione del backend di Deceive Inc., con l'obiettivo di garantire il futuro del gioco a tempo indeterminato affidando il controllo ai giocatori.

Quello che possiamo aspettarci è una serie di "server dedicati ospitati dalla community" che garantiranno che il gioco possa essere giocato a lungo senza che lo sviluppatore debba ospitare attivamente i server per il gioco.

Gli ex sviluppatori di Sweet Bandits spiegano: "Anche se Sweet Bandits ha dovuto chiudere le porte, non crediamo che Deceive Inc. debba sparire silenziosamente perché i servizi che lo sostengono non sono sostenibili per sempre."

Quello che possiamo aspettarci è che il gioco venga ricostruito in molte aree, in particolare "ricostruendo gran parte della tecnologia che i giocatori normalmente non vedono." Quando questo sarà completo, tutti i progressi degli account, gli sblocchi e le statistiche dovrebbero rimanere invariati, tranne che ora è in atto un nuovo backend che garantirà il futuro del gioco. Questi cambiamenti sono promessi anche per tutte le piattaforme, anche se i test beta avverranno solo su Steam.

Gli sviluppatori affrontano anche cosa significa questo per il modding e hanno spiegato che si sta lavorando anche per "rimuovere quante più barriere tecniche possibile ragionevolmente come parte di questo lavoro." Tutto questo fa parte di uno sforzo più ampio per "assicurare che il futuro di Deceive Inc. sia nelle mani della comunità che continua a giocarci."