Inghilterra e Galles hanno appena vissuto la loro primavera più calda mai registrata

HQ

La fine di maggio è stata una temperatura davvero torrente per molti paesi europei, con diverse regioni che hanno registrato temperature record storici. Un esempio è stato il Regno Unito, che ha battuto il record di temperatura di maggio per due giorni consecutivi, record che è stato mantenuto anche per oltre 80 anni.

Naturalmente, questo ha portato alcuni paesi del Regno Unito a vivere la loro primavera più calda mai registrata, con sia l'Inghilterra che il Galles che hanno registrato la loro primavera più calda fino ad oggi sulla base della temperatura media, secondo il Met Office.

Non è stato un record per l'intero Regno Unito, dato che la Scozia ha vissuto solo l'ottava primavera più calda finora, e allo stesso modo, l'Irlanda del Nord ha raggiunto il picco solo al sesto più caldo, rendendo infine la terza primavera più calda di sempre del Regno Unito considerando i dati di ciascun paese.

Per riferimento, in Inghilterra la temperatura media primaverile era di 10,41°C, superando il record dello scorso anno di 10,23°C. La terza primavera più calda finora è stata anche il 2024, mostrando una chiara tendenza che il paese sta diventando più caldo.

Questo record è stato raggiunto anche con livelli di pioggia inferiori al normale nel Regno Unito e la sua quarta primavera più soleggiata fino ad oggi, tutte prove che un cambiamento è in atto riguardo al clima che il paese sta vivendo anno dopo anno.