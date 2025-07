Inghilterra-Italia, Germania-Spagna: come guardare le semifinali degli Europei

HQ

Le partecipanti agli Europei femminili sono state ridotte a quattro paesi. I quarti di finale si sono svolti da mercoledì a sabato di questa settimana, una partita al giorno, con alcuni risultati prevedibili ma anche sorprese: le grandi favorite, Inghilterra e Spagna, sono passate, ma non senza estrema fortuna nel caso dell'Inghilterra. Nel frattempo, un'altra favorita come la Svezia è stata sconfitta dall'Italia, e nella partita di sabato, la Germania ha sfidato i pronostici tenendo a bada la Francia che giocava con un giocatore in meno dal 13° minuto, dopo che Kathrin Hendrich ha visto un'auto rossa per aver tirato i capelli a Griedge Mbock.

Nonostante solo il 25% di possesso palla e meno della metà dei tiri effettuati dalla Francia, la partita è arrivata ai calci di rigore per 1-1, per la seconda volta in questo Europeo. È stato il portiere Ann-Katrin Berger il grande eroe della serata, che ha fermato ogni tentativo durante la partita e ha compiuto due parate decisive.

Ora, un po' di riposo prima delle semifinali di martedì e mercoledì:



Martedì 22 luglio: Inghilterra-Italia (20:00 BST, 21:00 CEST)



Mercoledì 23 luglio: Germania-Spagna (20:00 CEST, 21:00 CEST)



Come guardare Women's EURO in diretta

La buona notizia è che UEFA Women's Euro viene trasmesso principalmente in TV aperta, spesso canali pubblici di molti paesi europei. Ecco un elenco di dove guardare UEFA Women's 2025 nei mercati europei, ma puoi trovare l'elenco completo delle trasmissioni in tutto il mondo qui:



Austria: ORF ON



Belgio: RTBF Tipik & Auvio, Sporza e VRT Max



Bulgaria: BNT 3



Croazia: HRTi



Repubblica Ceca: CT Sport



Danimarca: Viaplay



Finlandia: Yle Areena



Francia: TF1, France Televisori



Germania: Das Erste, Sportstudio



Grecia: ERT



Ungheria: M4 Sport Online



Italia: RAI PLAY



Paesi Bassi: NPO1



Norvegia: NRK, TV 2 Play



Polonia: TVP Sport



Portogallo: RTP1 + RTP2



Irlanda: RTÉ



San Marino: RAI PLAY



Spagna: RTVE PLAY



Svezia: SVT, Viaplay.se



Svizzera: Gioca a SRF - Sport-Livestreams, Gioca a RTS - Sport Livestreams, Gioca a RSI



Regno Unito: BBC1, BBC2, BBC iPlayer, ITV, ITV4, ITVX, S4C