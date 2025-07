Inghilterra-Spagna per una finale, ANCORA: Chi è in vantaggio nel testa a testa?

HQ

Inghilterra e Spagna si scontreranno di nuovo in un'altra finale. Si tratta di una ripetizione della finale della Coppa del Mondo femminile 2023, terminata 1-0 grazie a un gol di Olga Carmona. La Spagna ha dominato il calcio femminile negli ultimi anni, ma manca solo l'UEFA Euro, mentre l'Inghilterra cercherà la rivincita di due anni fa e difenderà anche il titolo. Ma quale nazione è in vantaggio negli scontri diretti?

Secondo Olympics.com, ci sono stati 19 incontri tra le Leonesse ela Roja l'Inghilterra è in vantaggio: otto vittorie, contro le cinque della Spagna, e sei pareggi. L'ultima partita risale allo scorso giugno, quando una doppietta di Claudia Pina ha annullato il gol di Russo: vittoria per 2-1 con la Spagna che domina in ogni reparto: possesso palla e tiri. Tuttavia, la partita precedente, anch'essa parte della Nations League, è stata una vittoria dell'Inghilterra grazie al gol di Jess Park. Non importava molto, dato che la Spagna si è qualificata per le semifinali della Nations League (che si svolgono a novembre).

Tornando agli ultimi campionati europei del 2022, i futuri campioni dell'Inghilterra hanno sconfitto la Spagna 2-1 nei quarti di finale. Quest'anno, la Spagna è prevista come campione: l'unica squadra imbattuta nella competizione (come la Spagna agli Europei maschili dello scorso anno, che ha anche sconfitto l'Inghilterra in finale), il capocannoniere e quella con meno gol subiti. Nel frattempo, l'Inghilterra ha superato ogni ko per gol all'ultimo secondo. Forse la loro fortuna resterà fino a domenica?

La finale di Women's Euro si svolgerà domenica 27 luglio alle 17:00 BST e alle 18:00 CEST.