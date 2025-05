Inin Games chiede ai fan di Xbox quali giochi gli mancano di più

HQ

Per coloro che vogliono giocare ai titoli di Inin Games, finora è stato più sicuro ottenere un PC, una PlayStation o uno Switch decenti. Troppo spesso, le console di Microsoft vengono saltate quando stanno per rilasciare qualcosa di nuovo, ma ora sembra che siano diventate sempre più curiose del team verde.

Tramite i social media, ora si chiedono quali giochi sono disponibili per PlayStation e Switch a cui il pubblico di Xbox è più interessato. In un post successivo chiedono persino che le persone non rispondano "tutti", quindi sembrano sinceramente interessati a sapere cosa le persone desiderano di più:

"Giocatori Xbox! Questo è un post senza promesse, ma vi chiedo solo se dovessimo convertire alcuni dei nostri giochi su Xbox, quali sareste più interessati a vedere? Fondamentalmente, sto solo cercando di accertare a quale dei nostri giochi per PlayStation/Switch i giocatori Xbox vorrebbero giocare! Grazie!"

Shenmue 3 Sembra essere il titolo che manca alla maggior parte delle persone per Xbox, ma altri grandi nomi che le persone stanno chiedendo sono cose come Cotton Fantasy Superlative Night Dreams, Wonder Boy: Asha in Monster World e Wonder Boy Collection.