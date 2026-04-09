Inizia a esplorare l'universo con i tuoi amici nell'Early Access di SpaceCraft il mese prossimo

Uno dei progetti più attesi dello sviluppatore Shiro Games è il sandbox spaziale SpaceCraft, dove tu e un gruppo di amici potete esplorare e sfruttare le risorse di un universo inesplorato, attraverso molti sistemi solari, ed espandere i vostri domini all'infinito attraverso un sistema di raffinerie e basi avanzate. Ci saranno anche altri gruppi di giocatori là fuori, con cui potrai formare alleanze galattiche o competere in guerre commerciali attraverso il cosmo.

"SpaceCraft riguarda il dare ai giocatori gli strumenti per plasmare un universo vivo e guidato dai giocatori al proprio ritmo," ha detto Nicolas Cannasse, CEO di Shiro Games. "Che tu ti concentri su industria, commercio o esplorazione, ogni decisione contribuisce a un ecosistema più ampio quando inizierà l'Early Access il mese prossimo."

SpaceCraft lancerà il suo Early Access tramite Steam il 20 maggio, con supporto per otto lingue, tra cui inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e francese, tra le altre. Guarda il trailer qui sotto.