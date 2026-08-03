Inizia il ritiro estivo 'segreto' dei leader del Partito Comunista Cinese

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La Cina, nonostante sia una repubblica popolare e ufficialmente uno stato comunista a partito unico (almeno in termini politici), non è immune alla propria 'lotta di potere' interna tra le diverse fazioni all'interno del Partito Comunista stesso. Ufficialmente, le discussioni riguardanti il Partito stesso e la sua leadership (e, di conseguenza, la leadership dell'intero paese) si svolgono durante i congressi del Partito. Ufficiosamente, tuttavia, queste manovre interne iniziano durante il ritiro estivo delle figure di spicco del partito, sia passate che presenti, nella città costiera di Beidaihe, a un'ora e mezza di treno da Pechino.

Sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale che questo congresso 'segreto' si tenga anno dopo anno da quando le sessioni di lavoro estive collettive furono sospese nel 2003, questo ritiro di solito serve ad allineare le varie voci sulle posizioni che saranno presentate al congresso di ottobre. Nel clima attuale, con il potere centrale ancora più concentrato nelle mani di Xi Jinping e della sua cerchia ristretta, c'è meno spazio per un dialogo genuino e una negoziazione efficace – una situazione che ha anche regolarmente sollevato sospetti di tentativi di colpo di stato.

"Il ritiro [nei resort statali di Beidaihe] è spesso la 'stagione folle' della Cina", ha detto Ruby Osman, consigliera politica senior presso il Tony Blair Institute for Global Change, a Reuters. "Il silenzio radio dei leader alimenta voci di lotte politiche interne o colpi di stato da parte dell'élite."

Il presidente Xi ha anche segnalato la sua intenzione di imporre una disciplina ancora più severa all'interno della leadership del Partito - già indebolita da una campagna anticorruzione che va avanti da diversi anni - nel tentativo di mantenere l'ampia autorità concessa ai suoi quadri entro parametri strettamente limitati. Il 21° Congresso del Partito è previsto per il 2027, e si prevede che entro allora la riorganizzazione e i cambiamenti in alto saranno ancora più ampi.