Inizia il temuto giro di licenziamenti in casa Microsoft e Xbox: 9.000 dipendenti perderanno il lavoro

È già iniziato. Il secondo grande round di licenziamenti sta iniziando a emergere all'interno di Microsoft, colpendo molti lavoratori, soprattutto nella divisione giochi. Bloomberg ha iniziato a riferire sul processo, che è ancora in fase di notifica ai dipendenti. La speculazione ha stimato il numero di lavoratori licenziati a 9.000. Per avere un'idea della portata di questa ristrutturazione del personale, all'inizio del 2024 c'erano circa 20.000 persone che lavoravano nella sua divisione di gioco.

Le divisioni europee sono state le prime a segnalare licenziamenti. Nell'ufficio di King a Stoccolma, 200 dipendenti sono stati licenziati e un numero simile è stato colpito negli uffici europei di Zenimax e Bethesda. Secondo quanto riferito, i licenziamenti stanno colpendo i lavoratori di tutti i reparti, livelli e anzianità all'interno dell'azienda. Secondo quanto riferito, anche Rare è stata colpita, annullando di fatto lo sviluppo di Everwild.

Non ci sono ancora dettagli esatti sugli studi e sui dipartimenti interessati, quindi aggiungeremo a questa notizia non appena le cifre saranno verificate.

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha inviato un'e-mail interna a cui ha avuto accesso la fonte affermando che "Per posizionare Gaming per un successo duraturo e permetterci di concentrarci su aree di crescita strategica, termineremo o ridurremo il lavoro in alcune aree del business e seguiremo l'esempio di Microsoft nel rimuovere i livelli di gestione per aumentare l'agilità e l'efficienza".

I dipendenti licenziati riceveranno un'indennità legale, nonché un'assicurazione sanitaria e strutture per la transizione a un nuovo lavoro al di fuori di Microsoft. Ci saranno anche "rivalutazioni prioritarie" se si candidano per eventuali posti vacanti interni all'azienda.

Questo è il secondo grande round di licenziamenti in Microsoft finora quest'anno e il quarto negli ultimi 18 mesi. Contando i 6.000 lavoratori licenziati a maggio, principalmente dalla sua divisione di ingegneria, un totale di 15.000 persone hanno perso il lavoro in Microsoft solo nel 2025. E dato l'attuale tasso di distruzione di posti di lavoro e il clima di instabilità del lavoro nelle grandi aziende tecnologiche, non saremmo sorpresi se non fosse l'ultimo.