Inizia la costruzione della gabbia di combattimento UFC davanti alla Casa Bianca

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Sono iniziati i lavori per la costruzione della gabbia da combattimento che sarà utilizzata per l'evento UFC alla Casa Bianca, previsto per il 14 giugno, giorno dell'80° compleanno di Donald Trump, un evento che celebrerà anche il 250° anniversario degli Stati Uniti. La gabbia di combattimento sarà proprio davanti alla facciata principale della Casa Bianca e sarà circondata da 5.000 posti a sedere temporanei e uno spazio per una banda musicale.

L'evento UFC Freedom 250 sarà protagonista dalla spagnola-georgiana Ilia Topuria e dall'americano Justin Gaethje, che combatteranno per il titolo unificato dei pesi leggeri. Ci saranno altri cinque incontri nel main card, tutti maschili, tra cui il brasiliano Alex Pereira contro la francese Ciryl Gane.

Sebbene l'affluenza sarà limitata, l'UFC prevedeva di emettere fino a 85.000 biglietti per i fan che potessero guardare gli incontri gratuitamente in un parco vicino, su grandi schermi. L'evento si terrà domenica 14 giugno e inizierà alle 2:00 CEST, alle 1:00 BST di lunedì 15 giugno, in orario europeo.