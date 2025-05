Inizia la selezione della giuria nel processo per traffico sessuale di Sean Combs

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che la selezione della giuria è iniziata nel processo federale per traffico sessuale di Sean "Diddy" Combs, poiché i pubblici ministeri sostengono che abbia usato il suo impero commerciale per costringere le donne a incontri sessuali alimentati dalla droga.

La difesa sostiene che le attività sono state consensuali, ponendo le basi per una battaglia legale che dovrebbe durare due mesi. Una giuria anonima si siederà per garantire la protezione contro le molestie. Per ora, resta da vedere come la giuria valuterà le prove.