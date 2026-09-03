Inkblood Anteprima pratica: un mix di enigmi familiari con un pizzico di orrore

Tutti amiamo un mistero, vero? Che si tratti di risolvere un omicidio o di capire perché sei venuto al frigorifero anche se un attimo fa sapevi esattamente cosa volevi, il senso dell'ignoto, la parte che fa funzionare il nostro cervello, dà al mistero una certa tensione. Una tensione che il nuovo puzzle indie Inkblood sfrutta magistralmente, rendendolo una delle mie esperienze preferite al Gamescom di quest'anno.

Inkblood ti vede interpretare un Inquisitore che segue una scia di morte. Attraversi una terra fittizia ispirata all'Europa orientale moderna, viaggiando in una carrozza che non lasci più. Ti muovi tra varie parti della carrozza quando arrivi sulla scena del crimine, usando principalmente la tua telecamera e l'obiettivo che ti permette di vedere una visione del passato per ricostruire indizi e identificare i criminali dietro un omicidio, un atto di incendio doloso o altro crimine. Ricorda molto Rise of the Golden Idol, ma invece di raccogliere e utilizzare decine di parole, cerchi davvero solo di catturare il colpevole di un crimine, così come il destino di chi soffre per colpa di loro.

I giochi Golden Idol potrebbero essere il paragone più immediato a cui penserai quando ti siedi a giocare Inkblood, ma ti sono venuti in mente altri titoli come Pentiment, Inscryption e altri puzzle. Quello che tutti questi giochi fanno incredibilmente bene, così come Inkblood, è creare un'immediata sensazione di atmosfera. L'arte di questo gioco ti dice in che tipo di mondo stai entrando. I dialoghi, le note e altro rivelano che non sei un amico della maggior parte delle persone, ma sei qualcuno vincolato dal dovere di scovare i criminali e fare il tuo lavoro in modo efficiente. Ciò che distingue particolarmente Inkblood, anche dai giochi a cui puoi confrontarlo da vicino, è il suo trasporto. L'uso della carrozza come spazio raffinato e "sicuro" per il giocatore è molto ben realizzato. Hai la sensazione che, anche se hai muri intorno a te, che ti proteggono con una fuga rapida quasi promessa, tutto non vada bene. C'è una tensione che si insinua nelle scene man mano che giochi, e sono curioso di vedere come si evolverà nel corso della partita. Troverai sopravvissuti che si avvicinano alla tua carrozza? Che ti presteranno più attenzione?

Al di là del suo stile artistico cupo e unico, Inkblood ti attira con meccaniche semplici ma efficaci di risoluzione di enigmi. Gli occhiali sono la caratteristica che spicca, ma ci sono molti altri modi per tenere traccia di un caso durante tutto il tempo che passi in Inkblood. Una candela a luce di candela potrebbe permetterti di vedere un testo segreto scritto su un foglio apparentemente bianco. I tuoi draw ti permettono di memorizzare più indizi da usare in seguito. La mappa tatuata sul retro del tuo fedele servitore ti permette di vedere dove ti trovi in ogni momento. Non abbiamo trovato un uso per questo nella demo, ma l'estetica era troppo interessante per non menzionarlo qui.

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Come detto però, l'occhiale è la vera star dello spettacolo. Attraverso di esso puoi vedere gli eventi come sono accaduti in passato, ed è così che inizierai a capire le cose. Ad esempio, trovare un cadavere appeso nella foresta va bene, ma attraverso gli occhiali potrai vedere chi teneva la corda e scattare una fotografia da usare come prova principale per risolvere il caso. Questo strumento è semplice nel suo concetto, ma permette una grande profondità negli enigmi di Inkblood. Anche nel primo caso non tutorial, dovevi affidarti alla tua intuizione e agli occhiali per capire cosa stesse succedendo. Non è il tuo strumento di risoluzione immediata, ma ti permette semplicemente di iniziare ad aprire i casi senza dover aggiungere molti dialoghi o evocare molte più scene.

Sono entrato in Inkblood senza aspettative, dato che non avevo idea di cosa fosse il gioco. Ora che ci ho giocato, posso dire che è sicuramente inserito nella mia lista dei desideri su Steam, e sono entusiasta di vedere di più da questo gioiello indie. Se sei un fan dei misteri, dei puzzle o semplicemente degli ambienti oscuri che sfruttano brillantemente la giustapposizione tra industria e stile di vita rurale all'inizio del XX e alla fine del XIX secolo, allora dovresti dare un'occhiata anche a Inkblood.