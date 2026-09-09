Inkblood L'inquietante di questo peggiore si farà solo man mano che avanzi nella storia

Alla Gamescom abbiamo avuto l'opportunità di provare Inkblood. Dopo aver giocato, abbiamo parlato con la Direttrice Artistica Natalie Konec e il Direttore del Gioco Petr Skornok, e qualcosa che hanno chiarito è che, sebbene il gioco abbia un tocco di horror, non opterà per spaventi improvvisi. Al contrario, c'è una sensazione di inquietante inquietudine che si accumulerà durante tutto il gioco.

"Non voglio spoilerarti, ma sì, c'è un po' di progresso. Dovresti sentire che c'è un mistero, qualcosa di inquietante che succede fuori, ma l'inquietante inizia a nascondersi dentro man mano che il gioco procede," dice Skornok. "Tipo, all'improvviso ti sembra di tirarti il tappeto addosso... È questo che cerchiamo, ma come ho detto è più un horror accogliente, non ci piacciono gli spaventi improvvisi, dove ho la sensazione che il gioco ti tradisca."

La grafica del gioco risulta certamente cupa e potenzialmente inquietante fin dai primi minuti. Un tizio che ti mostra le spalle come una mappa del mondo vivente è sicuramente qualcosa che non posso dire di aver mai visto in un gioco, ma Konec dice che, per quanto ci fosse molta libertà nella creazione dello stile artistico del gioco, c'erano regole per non essere troppo grotteschi.

"Siamo coerenti. E poi possiamo infrangere alcune regole, sai, e possiamo fare come il twist o qualcosa del genere. Quindi non è che sia una sfida, è un design, devi progettarlo, ma allo stesso tempo abbiamo preso decisioni intelligenti all'inizio, quindi possiamo davvero costruire la tensione. C'è e sta crescendo," ha detto.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa Inkblood qui sotto e leggi qui le nostre impressioni pratiche.