Innovazione o follia: i prodotti più bizzarri di Nintendo

Dici Nintendo, e le persone iniziano immediatamente a pensare a Pokémon, Zelda e Mario con il Mushroom Kingdom di accompagnamento. Ciò non sorprende, dal momento che è senza dubbio ciò per cui sono più conosciuti e sembra che stia solo diventando più grande. Ma dovremmo ricordare che Nintendo ha fatto di più.

Non sto parlando di Donkey Kong, Kirby, o Pikmin - né di F-Zero, Punch-Out, o Pilotwings - ma di cose molto più strane. Se sei in giro da molto tempo, probabilmente conosci la maggior parte di questi, ma qui ci sono una decina di prodotti Nintendo della varietà più inaspettata, che in molti casi è difficile immaginare di essere sviluppati e rilasciati oggi.

Tester dell'amore Nintendo (1969)

È facile dimenticare che Nintendo è un'azienda davvero vecchia che esiste da oltre 100 anni. Ciò significa che hanno lavorato con i videogiochi solo per circa un terzo del tempo in cui sono stati attivi. E una delle cose che hanno rilasciato relativamente poco prima di entrare nei videogiochi è stato il Love Tester. È un modo per i giovani malati d'amore di mettere alla prova quanto si amano. Tenevi in mano una palla e il misuratore ti dava un risultato scientifico (beh, più o meno). In effetti, questo è stato ripubblicato di recente nel 2010 ed è sicuramente uno dei loro prodotti più insoliti.

Sistema disco Famicom (1986)

Correva l'anno 1986 e il NES era appena stato lanciato in Occidente. In Giappone, la console era già in circolazione da alcuni anni e Nintendo lanciò qualcosa chiamato Famicom Disk System nello stesso anno. Il nome è autoesplicativo e consisteva in un floppy disk drive per il NES. Nintendo era Nintendo già allora, e optò per un proprio standard piuttosto che per qualsiasi soluzione esistente, ma fu comunque un grande successo. I floppy disk rendevano i giochi più economici ed era spesso possibile risparmiare su di essi, il che portò i manuali NES a volte ad affermare che si poteva salvare nei giochi (ad esempio Excite Bike ), anche se questo non era possibile.

Sono un insegnante: Super Mario Sweater (1986)

E visto che siamo in tema di Famicom Disk System, devo menzionare I Am a Teacher: Super Mario Sweater. Cosa si nasconde dietro questo titolo lungo e un po' goffo? Beh, Nintendo pensava all'epoca (ricordate che Mario non era particolarmente noto a questo punto) che i giocatori con un Famicom - il NES giapponese - che avevano investito nell'unità disco avessero bisogno di imparare a lavorare a maglia maglioni con motivi Mario. E non ho davvero altro da aggiungere. Bizarre è solo il primo modo per descriverlo (seguito da forse Lovely).

Pro Wrestling (1987)

Oggi, Nintendo è sinonimo di intrattenimento sano ed è sinonimo di divertimento in famiglia. Anche se occasionalmente pubblicano titoli un po' più violenti, non li producono da soli. Ma Nintendo aveva una gamma più ampia. Oltre a Donkey Kong, Mario e Zelda, offrivano anche corse, sport e wrestling. Pro Wrestling si distingue dalla folla come un faro splendente, offrendo una stravaganza di wrestling molto violenta con sangue, testate, morsi, backbreaker e strangolamenti. Era un gioco molto buono e uno dei più violenti dell'era NES, che Nintendo oggi sembra a malapena voler ammettere l'esistenza. Ma sappiamo che possono produrre violenza da intrattenimento come pochi altri... se vogliono.

Guanto di potenza (1989)

Il bizzarro Power Glove era così strano anche quando è stato rilasciato che oggi ha raggiunto lo status di cult e per molti versi sembra una sorta di ground zero per la cultura videoludica americana negli anni '80. L'idea era che avrebbe sostituito il tuo controller e ti avrebbe reso un tutt'uno con il gioco, oltre a sostituire alcuni comandi con la sensibilità al movimento. Il Power Glove è figo, glielo concedo, ma era totalmente inutilizzabile e un gadget assurdamente strano.

Fotocamera/stampante per Game Boy (1998)

Oggi andiamo tutti in giro con una superba macchina fotografica in tasca, pronti a scattare foto in qualsiasi momento. Ma non è sempre stato così. Più o meno nel periodo in cui iniziarono ad apparire fotocamere digitali decenti, Nintendo lanciò una fotocamera per il Game Boy. In quest'epoca non c'erano smartphone o tablet ed era scontato che le foto sarebbero state stampate, quindi naturalmente è stata lanciata anche una stampante. La fotocamera era di qualità quasi incredibilmente scadente e scattava solo piccole foto sgranate in bianco e nero. Ma è diventato comunque un classico di culto e ha ancora oggi i suoi fan, anche se il concetto sembrava strano e obsoleto anche quando è stato rilasciato per la prima volta.

La famiglia Mario (2001)

Il Game Boy Color stava per essere sostituito dal Game Boy Advance, ma c'era ancora un po' di vita nel vecchio e fidato dispositivo, e Nintendo colse l'occasione per rilasciare Mario Family. Mai sentito parlare? Non c'è da stupirsi. È stato rilasciato solo in Giappone e prevedeva l'utilizzo con un certo tipo di macchina da cucire per creare Mario modelli. Ha quindi alcune somiglianze con il già citato I Am a Teacher: Super Mario Sweater, ma qui non impareresti molto, basta chiedere aiuto per cucire Mario.

Nintendo e-Reader (2001)

Non sappiamo esattamente quale fosse l'idea, ma nel 2001 Nintendo ha improvvisamente rilasciato il e-Reader per il Game Boy Advance. Potrebbe leggere i codici QR venduti come carte collezionabili per sbloccare giochi retrò e contenuti bonus. Non sappiamo esattamente quale fosse il piano per questo, ma sono stati rilasciati solo pochi giochi (che erano memorizzati su diversi codici QR che dovevano essere scansionati uno per uno), e in Europa non ha mai avuto nemmeno un debutto ufficiale. Un gadget molto bizzarro.

Wii Musica (2008)

Guitar Hero e Rock Band erano estremamente popolari all'epoca e Nintendo voleva saltare sul carro. Erano passati solo due anni dal lancio del Wii, il cui telecomando Wii era già stato utilizzato in tutti i modi strani (spesso con risultati piuttosto scarsi), e Nintendo era riluttante a rilasciare giochi che non utilizzavano la sensibilità al movimento. Suppongo che abbiano sentito che questo valore aggiunto ai loro prodotti. Il risultato è stato Wii Music, uno dei titoli più insipidi mai pubblicati, in cui il telecomando Wii poteva imitare oltre 60 strumenti, ma nessuno di essi bene. Fondamentalmente, era un titolo a prezzo pieno che ti permetteva di suonare l'air guitar, e si pone come uno dei prodotti più bizzarri di sempre.

Allenamento del viso (2010)

Quando è stato lanciato l'aggiornamento DSi Nintendo DS, Nintendo lo aveva dotato di fotocamere. Questo sembrava forse superfluo, e Nintendo ha cercato di trovarne un uso, lanciando Face Training nel 2010 (tre anni prima in Giappone in una versione leggermente diversa). Di cosa parlava questo gioco? Beh, come Brain Training, si trattava di allenare qualcosa, in questo caso il viso. L'idea era che si facessero esercizi con il viso mentre la telecamera scadente - sotto la supervisione di un esperto di bellezza Fumiko Inudo - controllava che si stesse facendo tutto bene, mentre c'erano anche elementi di gioco più semplici. Il concetto non è mai stato nemmeno rilasciato negli Stati Uniti e può essere considerato una sciocchezza inutile, ma un'idea piuttosto originale.

Alarmo (2024)

Sì, Nintendo continua a sorprendere ancora oggi e, non più tardi dell'anno scorso, ha fatto alzare le sopracciglia al mondo dei giochi collettivo. Dal nulla hanno annunciato una sveglia, un prodotto che oggi è stato quasi completamente sostituito dagli smartphone. È disponibile in un elegante colore rosso Mario e ha caratteristiche per aiutarti ad addormentarti e svegliarti comodamente, riproduce musica dai classici titoli Nintendo e costa una cifra irragionevole. Un prodotto davvero strano che tuttavia ti rallegra e dimostra che Nintendo può ancora sorprendere come pochi altri.