Inondazioni improvvise hanno causato nove vittime a Odessa

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le piogge torrenziali nel sud dell'Ucraina hanno innescato inondazioni improvvise a Odessa, causando la morte di almeno nove persone, tra cui un'intera famiglia che non è riuscita a sfuggire all'innalzamento delle acque nella propria casa. Le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte, salvando i residenti bloccati e tirando fuori i veicoli dalle strade sommerse, mentre gran parte della regione rimane senza elettricità. Le autorità hanno descritto le piogge come senza precedenti, travolgendo i sistemi di drenaggio e allagando case, strade e terreni agricoli. Gli sforzi di salvataggio continuano mentre i funzionari valutano i danni e cercano le persone scomparse. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!