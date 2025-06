Inondazioni mortali hanno colpito il nord-est dell'India in mezzo a forti piogge in corso Frane e inondazioni improvvise costringono all'evacuazione mentre le squadre di soccorso rispondono alle regioni colpite.

HQ Le ultime notizie sull'India . Ora sappiamo che almeno 34 persone hanno perso la vita negli stati nord-orientali dell'India a causa di gravi inondazioni e frane innescate da piogge incessanti negli ultimi giorni, hanno detto lunedì le autorità e i media. Migliaia di persone rimangono bloccate, con le squadre militari e di emergenza che conducono attivamente le evacuazioni, mentre il vicino Bangladesh affronta sfide simili. Le autorità esortano alla cautela poiché le previsioni prevedono piogge più intense in futuro, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Bhubaneswar, Odisha, india- 18 agosto 2024: una strada allagata a Bhubaneswar // Shutterstock