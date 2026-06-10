Insaccarti una nuova paura nell'oceano grazie a Whalefall

Per molti di noi, l'oceano aperto e le profondità sottostanti sono già abbastanza spaventose. La sensazione dell'ignoto, del buio, il fatto che laggiù non si riesce a respirare. Tutto si somma, e ora abbiamo una nuova cosa di cui avere paura ogni volta che ci tuffiamo in un corpo d'acqua, indipendentemente dalle probabilità che accada davvero.

Come ci dice il nuovo slogan di Whalefall: "Le probabilità di essere inghiottiti vivi da una balena non sono zero." Questo significa che il nostro protagonista si rivela una delle persone più sfortunate del mondo, poiché nel film si ritrova inghiottito da un capodoglio, con un tempo limitato per fuggire.

Il film vede come protagonisti Josh Brolin e Austin Abrams, mentre quest'ultimo va alla ricerca dei resti del primo, portandolo a essere inghiottito dalla balena. Il trailer non mostra cosa succede dopo, ma già sembra un incubo per i claustrofobici tra noi. Dai un'occhiata tu qui sotto e tieni d'occhio la prima di Whalefall questo ottobre.