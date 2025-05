Inside Out 2 è stato il film più redditizio del 2024, con oltre 650 milioni di dollari incassati

HQ

Inside Out 2 ha fatto irruzione al botteghino in un modo che pochi di noi si aspettavano l'anno scorso. Il sequel animato ha continuato a guadagnare ben oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, diventando il film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi (fino a quando non è entrato in scena Ne Zha 2).

Come puoi immaginare, questo ha significato un bel po' di profitto per la Disney, rendendo Inside Out 2 il film più redditizio del 2024. Secondo Deadline, i costi totali ammontano a circa 500 milioni di dollari per il film, di cui 370 milioni di dollari sono stati compensati dalla produzione e dalla pubblicità. Con più di $ 1150 milioni recuperati, tuttavia, ciò consente alla Disney di ottenere un comodo profitto di $ 650 milioni.

Probabilmente appena sufficiente per coprire il bonus di Bob Iger, eh? Altri film che sono finiti nella lista dei film più redditizi del 2024 includono Moana 2, che è arrivato al numero 2. Deadpool & Wolverine è sceso al numero 3 e Cattivissimo Me 4 ha completato la top 5 insieme a Wicked. Disney è tornata più tardi nella lista grazie a Mufasa: Il Re Leone al numero 9. Dai un'occhiata all'elenco completo qui sotto.