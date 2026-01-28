Insider afferma Clair Obscur: Expedition 33 e altri successi recenti avranno versioni per Switch 2 quest'anno

HQ

Come abbiamo scoperto praticamente fin dal primo giorno di lancio, il Nintendo Switch 2 è in grado di gestire giochi molto più robusti rispetto al suo predecessore. Questo significa che la porta è ora aperta per molti porting impegnativi per la console, e già l'insider NateTheHate ha affermato che vedremo il GOTY del 2025 arrivare su Nintendo Switch 2 nel 2026.

Come ha confermato in un podcast di previsioni del 2026 ascoltato da TheGamer, NateTheHate crede che Clair Obscur: Expedition 33 sarà uno dei porting di terze parti in un anno che, secondo lui, dovrebbe essere pieno di questi porting. Metafora: ReFantazio è anche nella lista delle potenziali grandi uscite. Ovviamente, c'è il porting di Red Dead Redemption 2, di cui abbiamo inizialmente parlato nel 2025, ma di cui non abbiamo ancora ricevuto notizie ufficiali.

Anche se tutti e tre questi giochi sembrano adatti al Nintendo Switch 2, dato che non abbiamo ancora avuto conferme ufficiali, vale la pena prendere tutte queste previsioni con le pinze. Come abbiamo visto dal successo di Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2, però, c'è un grande spazio per giochi di terze parti sulla piattaforma, e i giocatori sicuramente acquisteranno grandi uscite quando arriveranno.