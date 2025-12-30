Insider: "La situazione del devkit per Switch 2 è sotto controllo"

HQ

Molte persone hanno reagito alla mancanza inaspettata di titoli per Switch 2 da quando è stata lanciata, e non stiamo parlando solo di nuove esclusive, ma del fatto che Switch 2 manca regolarmente versioni multi-formato e che non ci sono aggiornamenti ai titoli esistenti.

Secondo molte fonti, ciò è dovuto al fatto che Nintendo ha semplicemente avuto difficoltà a fornire abbastanza kit di sviluppo, rendendo lo sviluppo impossibile. Fino a DevGAMM in Portogallo, appena due mesi fa, lo sviluppatore Brinemedia ci ha detto che mancava ancora un devkit per Switch 2, il che significava che il loro successo Stunt Paradise non poteva avere una versione dedicata per l'ultima console Nintendo.

In effetti, il problema è stato così grave che nemmeno Call of Duty è ancora stato rilasciato per Switch 2, nonostante le promesse di Microsoft che sarebbe arrivato anche nei formati Nintendo. Activision apparentemente ha ricevuto unità, ma troppo poche per rilasciare il gioco in tempo, il che ha causato ritardi.

Ma ora finalmente sembra che le cose stiano migliorando. Secondo il solitamente ben informato NateTheHate, la situazione è sotto controllo e le unità sono in viaggio verso chiunque ne abbia bisogno:

"Nel caso della causa della morte... Non significa nemmeno che abbiano ricevuto un devkit molto tardi. Abbastanza tardi da non riuscire a completare il lavoro per lanciare il gioco prima. La situazione della consegna dei devkit è stata in gran parte risolta."

Queste informazioni non sono confermate, ma per quanto riguarda gli insider, le informazioni non possono essere migliori di così, e speriamo di poter aspettarci un 2026 con un supporto migliore per Switch 2.