Insider ribadisce che un remake di Resident Evil: Code Veronica sarà annunciato nel 2026

La scorsa settimana, Capcom ha ospitato un Resident Evil Showcase, un evento che, anche con la vicinanza a Resident Evil Requiem, i fan speravano fosse il luogo in cui la compagnia giapponese almeno avrebbe anticipato cosa aspettare la serie. Ma non era affatto così... Lo show era fondamentalmente una presentazione di 15 minuti di vari merchandising che Capcom ha in preparazione per la serie...

Quindi questo significa che non c'è altro in programma per il franchise Resident Evil oltre al Requiem nel 2026, l'anno in cui celebra il suo 30° anniversario? Secondo insider Dusk Golem, la risposta a questa domanda è no.

A seguito delle affermazioni precedenti, Dusk Golem esprime che un remake di Resident Evil: Code Veronica sarà annunciato nel 2026. In precedenza si sosteneva che l'annuncio sarebbe avvenuto quest'anno con piani per il lancio nel 2027, e secondo l'insider è ancora così. Per quanto riguarda quando arriveranno le notizie, una ragionevole supposizione è che Capcom stia aspettando il debutto di Requiem prima di spostare l'attenzione sul suo prossimo remake, quindi forse aspettatevi notizie a fine marzo o inizio aprile al più presto.

Non vedi l'ora di un remake di Resident Evil: Code Veronica ?