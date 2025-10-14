Insider: sia PS6 che Xbox Next verranno lanciate nel 2027

HQ

Finora è stata una strana generazione di console e molti ritengono che sia appena iniziata, anche se sono passati cinque anni. È iniziato durante la pandemia, il che inizialmente gli ha dato una grande spinta poiché le persone sono rimaste a casa e hanno giocato. Ma un anno dopo, è diventato evidente che venivano rilasciati molti meno giochi first-party del solito e persino un gigante come Xbox Game Studios (sostenuto da Bethesda) aveva difficoltà a far uscire i giochi.

Ciò significa che relativamente pochi prodotti stanno davvero sfruttando le prestazioni che PlayStation 5 e Xbox Series S/X possono offrire, e ancora oggi, molti dei più grandi titoli sono ancora in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One. Nonostante ciò, sembra che ora siamo a soli due anni di distanza dalla prossima generazione. Il famoso insider KeplerL2 ha precedentemente fornito diversi importanti scoop sulle console, e ora ha dichiarato tramite NeoGaf (grazie VGC) che sia la prossima PlayStation che Xbox usciranno nel 2027.

Quando un utente ha scritto che è del tutto possibile che la prossima generazione inizi nel 2027, ha risposto:

"Non solo sul tavolo, è il piano a meno che non si verifichino ritardi imprevisti".

Questo è in linea con quanto recentemente affermato da un altro noto insider della tecnologia, ovvero che la legge di Moore è morta. Come abbiamo riportato l'altro giorno, sulla base di una fuga di notizie, crede che la prossima Xbox sarà più potente della PlayStation 6, ma anche più costosa. In relazione a ciò, si è concluso che la console uscirà nel 2027.

Si tratta, ovviamente, di una conferma tutt'altro, ma almeno di un'informazione da parte di due signori che più di una volta hanno dimostrato di avere una salda padronanza delle cose molto prima che venissero annunciate. Cosa ne pensi dell'idea di PlayStation 6 e Xbox Next nel 2027?