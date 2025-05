Insider: Superman avrà il più grande weekend di apertura di sempre per il personaggio

HQ

L'11 luglio segna la premiere di Superman , il primo film live-action del nuovo universo DC del boss dei film DC James Gunn. Poiché si tratta sia di Superman che dell'inizio di un intero nuovo universo cinematografico, l'interesse è stato alto.

Il famoso e rispettato insider del cinema Jeff Sneider ha recentemente visitato il podcast The Hot Mic, dove ha commentato le sue aspettative per il film, rivelando che prevede entrate intorno ai 175 milioni di dollari nel suo primo fine settimana.

Se questo dovesse rivelarsi vero, l'anno di questSuperman 'anno entrerà nella storia con la più grande apertura di sempre per il personaggio (Man of Steel ha raggiunto $ 113 milioni e Batman VSuperman $ 166 milioni nei rispettivi weekend di apertura). Tuttavia, queste sono ovviamente solo stime e Sneider dice anche che non pensa che il film supererà i 200 milioni di dollari di entrate durante il suo weekend di apertura.

Quindi, sembra che Superman potrebbe avere un inizio davvero di successo in questo nuovo universo DC, almeno in termini di botteghino. Torneremo su quanto sia effettivamente buono il film una volta che sarà presentato in anteprima.