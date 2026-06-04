Insomniac conferma se Marvel's Wolverine sia open world o meno

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Insomniac Games, lo sviluppatore dietro Marvel's Wolverine, ha ufficialmente confermato che il gioco non sarà open world. Dopo aver creato tre avventure di supereroi open-world in Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Marvel's Spider-Man 2, Insomniac questa volta opta per un approccio lineare, concentrandosi sulla qualità cinematografica di ogni missione in Wolverine.

"Posso dire che non abbiamo voluto fare un gioco open world o un sandbox. Quello che volevamo davvero era avventura single-player lineare ad alto numero di ottanasi, intrighi e intrighi, e le missioni riflettono questo nella loro struttura", ha detto il direttore del gioco Mike Daly in un'intervista con IGN.

Anche se non puoi viaggiare per il mondo al tuo ritmo, il gioco ti porterà in una moltitudine di luoghi diversi. "Logan è un personaggio che praticamente viaggia per il mondo, ha viaggiato per il mondo molte volte. È travolto dalla ricerca del suo passato. È spinto dal senso del dovere. E a tal fine, abbiamo deciso che un'avventura in giro per il mondo era la scelta giusta per questo gioco. Logan non è un personaggio ancorato in un luogo particolare e ci dedica molto tempo," ha detto Daly.

Daly descrive che alcuni livelli saranno completamente diversi tra loro, alcuni si concentrano sulla furtività e sulla mobilità, mentre altri ti permettono di immergerti in quel combattimento estremamente violento che abbiamo visto durante la presentazione State of Play. Questo potrebbe rendere Marvel's Wolverine un gioco leggermente più breve di Marvel's Spider-Man o dei suoi seguiti, ma probabilmente sarà un'esperienza più mirata. Inoltre, senza il lancio di ragnatele, vogliamo davvero un mondo aperto per questi giochi Marvel?