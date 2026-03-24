Insomniac Games rivela perché Marvel's Wolverine i preordini non sono ancora disponibili

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Marvel's Wolverine mancano meno di sei mesi, eppure i giocatori che vogliono spendere i propri soldi ora e preordinare una delle uscite più importanti del 2026 non possono ancora farlo. Insomniac Games, lo sviluppatore dietro Marvel's Wolverine, ci ha assicurato che non dovremo aspettare molto prima di poter effettuare i preordini.

Rispondendo a un fan su Twitter/X, Insomniac ha detto che il piano attuale è che altri episodi del gioco vengano mostrati nella primavera 2026. La primavera è appena ufficialmente iniziata, quindi potremmo dover aspettare un po' prima di vedere ancora il gioco.

Una volta che avremo visto più di Marvel's Wolverine, allora gli sviluppatori ci lasceranno andare fuori controllo e preordinare. "Vogliamo prima mostrarvi di più del gioco," recita la risposta di Insomniac quando un fan ha chiesto dei preordini che arriveranno anche in primavera.

È possibile che il gioco non sia disponibile per il pre-ordine dopo la prossima proiezione, ma avrebbe senso lasciare abbastanza tempo alle persone per effettuare gli acquisti in anticipo. Possiamo immaginare che sarà un gioco importante, quindi finché Insomniac e Sony saranno sicuri di uscire il 15 settembre, dovremmo avere presto quelle pagine di preordine.